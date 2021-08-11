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«طاقة رجال الأعمال الأفارقة»: التوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية يعزز توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة

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«طاقة رجال الأعمال الأفارقة»: التوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية يعزز توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة «طاقة رجال الأعمال الأفارقة»: التوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية يعزز توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة

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قال المهندس حسين الغزاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توجه الدولة نحو الاستثمار فى إنتاج الطاقة الشمسية يسهم فى خلق بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، فقد أصبحت الدول حاليا تقاس بمدى جودة الهواء بها والبيئة النظيفة مما يؤدى إلى مردود إيجابى على الاقتصاد عمومًا والاستثمارات الخضراء خصوصًا فى الدول الصديقة للبيئة.

وأشار الغزاوى، فى تصريحات، إلى أن مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الدولى، الذى تم مؤخرا بين وزارات البيئة والطيران والتجارة والصناعة، بقدرة إجمالية 300 كيلو وات/ ساعة يعزز توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة، وخاصة الشمسية والمردودات الإيجابية من أبعاد عديدة.

وأشار إلى أهمية المشروع فى توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة، مثل المحطات الشمسية فى وخلق فرص استثمار للقطاع الخاص وفتح باب الشراكات الدولية.

ومن الناحية البيئية، وبحسب الغزاوى، ستسهم المحطة فى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 289 طنا سنويًا ويزيد من وعى المواطن المصرى بتوجهات الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال الغزاوى إن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تتضمن توفير 42% من احتياجات مصر من خلال الطاقة المتجددة عام 2035، موضحا أن إجمالى إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر حاليًا يغطى حوالى 20% من احتياجات الكهرباء. وقال إن مصر لديها ميزة كبيرة جدا فى إنتاج الطاقة الشمسية لما تتمتع به من مناطق مؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية وخير دليل ما نفذته الدولة من إنشاء مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية بأسوان ويضم 32 محطة طاقة شمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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