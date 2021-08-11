«المصدرين» تدعو لحل المعوقات بالتعاون مع «سلامة الغذاء»

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أكد النائب مجدى الوليلى سكرتير عام الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن التصدير يمثل إحدى أهم أولويات الدولة المصرية للوصول بصادراتنا إلى 100 مليار دولار، وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

وقال الوليلى إن الاجتماع المشترك بين مجلسى إدارة الشعبة العامة للمصدرين، والشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بحث ضرورة دعم ومساندة الصادرات المصرية، وناقش المعوقات التي تواجه القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للاقتصاد القومى.

وطالب الوليلى بضرورة تذليل «هيئة سلامة الغذاء» للعقبات التي تقف حجر عثرة أمام التصدير، مؤكدا أن الحوار كان مثمرا حيث تضمن حوارًا مفتوحًا بين الدكتور حسين منصور ومنتسبى الشعبة من المصدرين من الاستفسارات والتساؤلات، التي من شأنها تسهيل العملية التصديرية وزيادة الصادرات في المرحلة القادمة.