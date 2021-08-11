مدرب «ليستر»: فوفانا سيغيب حتى 2022

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قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتى المنافس في الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، إن المدافع، ويسلى فوفانا، سيخضع إلى جراحة لعلاج كسر في الساق ويغيب حتى 2022. وأصيب الفرنسى فوفانا بكسر في عظمة الشظية في مباراة ودية ضد فياريال بطل الدورى الأوروبى الأسبوع الماضى. وتلقى العلاج على أرض الملعب ثم نُقل محمولا على محفة بعد تدخل عنيف من فرناندو نينو. وقال رودجرز بعد الفوز على مانشستر سيتى في مباراة درع المجتمع أمس السبت: «فوفانا سيخضع لعملية جراحية يوم الاثنين ولن يلعب حتى 2022.

وأضاف: «كان هناك ضرر أكبر بكثير مما كنا نأمل. أظهر الفحص وجود ضرر كبير للغاية. سيخضع لهذه الجراحة، وبعد ذلك يعود إلى ملعب التدريب يومى الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل وتبدأ إعادة تأهيله بعد ذلك». وتعاقد ليستر مع فوفانا لخمس سنوات من سانت إيتيان في أكتوبر الماضى مقابل حوالى 30 مليون جنيه إسترلينى (41.61 مليون دولار) ومضى النادى ليحتل المركز الخامس في الدورى الممتاز، واختير المدافع الفرنسى كأفضل لاعب شاب في الموسم. ويسعى ليستر، الذي فاز 1- 0 على سيتى، لضم مدافع بعد إصابة فوفانا وابتعاد جونى إيفانز بسبب إصابة في القدم أيضا. ويفتتح ليستر موسم 2021- 2022 بملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم 14 أغسطس الجارى.