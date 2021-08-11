«إنتر» يتطلع لتعويض «لوكاكو» من «البريميرليج»

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يريد إنتر ميلان تعويض الرحيل الوشيك لمهاجمه البلجيكى روميلو لوكاكو إلى تشيلسى، عبر التعاقد مع مهاجم آخر من الدورى الإنجليزى الممتاز. وذكرت صحيفة «ميرور» أن إنتر ميلان وضع عينيه على مهاجم مانشستر يونايتد أنتونى مارسيال.

وأضافت أن إنتر يريد ضم مارسيال على سبيل الإعارة، وهو أمر لن يمانعه مانشستر يونايتد، مع منح النادى الإيطالى أولوية التعاقد معه بشكل نهائى صيف العام المقبل. وحاول إنتر ضم مارسيال عام 2019، لكن المهاجم الفرنسى قرر البقاء فى أولد ترافورد، قبل أن يفقد مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق، مع قدوم الأوروجويانى إدينسون كافانى. وكان مارسيال الذى غاب لفترة طويلة الموسم الماضى بسبب الإصابة، قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو بصفقة قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترلينى.

وأكد الإيفوارى ديديه دروجبا، أسطورة تشيلسى، انتقال المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو من إنتر ميلان إلى البلوز هذا الصيف. ونشر دروجبا، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، صورة لوكاكو بقميص تشيلسى، وكتب عليها: «إنه عائد إلى المنزل».

يذكر أن لوكاكو سبق أن كان على قوة تشيلسى من 2011 إلى 2014، وتضمنت هذه الفترة إعارته إلى وست بروميتش وإيفرتون.