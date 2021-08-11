«نادال»: مشكلتى المتكررة عادت فى« رولان جاروس»

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قال نجم التنس الإسبانى، رافائيل نادال، إنه لم يتعاف تماما من مشاكل قدمه، التى أبعدته عن المشاركة فى بطولة ويمبلدون للتنس وأوليمبياد طوكيو. لكنه يأمل فى أن تساعده المشاركة فى بطولة تورونتو، قبل أمريكا المفتوحة، فى استعادة الثقة فى تحركاته فى الملعب. وانتهت المشاركة الأولى لنادال، منذ خسارته فى قبل نهائى بطولة فرنسا المفتوحة، بخسارة مفاجئة فى الدور الثالث لبطولة واشنطن، يوم الخميس الماضى، واعترف اللاعب الإسبانى بأن قدمه اليسرى كانت تمنعه من العودة للملاعب. وقال المصنف الثالث عالميا للصحفيين، قبل المشاركة فى بطولة تورونتو للأساتذة، التى تنطلق «لقد مر شهران صعبان بالنسبة لى، عانيت خلالهما من مشاكل بدنية». وأضاف «أدرك أننى لست فى قمة أدائى بعد،

لكننى أعتقد أننى أتدرب أفضل مما كنت عليه خلال بطولة واشنطن، لذا فأنا متحمس لمواصلة العمل هنا، وتقديم أداء أفضل قليلا عن البطولة الماضية». وأوضح نادال أن مشكلة قدمه المتكررة، التى كان يتعامل معها منذ 2005، عادت فى بطولة رولان جاروس، حيث سقط أمام البطل نوفاك ديوكوفيتش فى قبل النهائى، قبل أن يقرر عدم المشاركة فى اثنتين من أكبر المنافسات هذا الموسم. وقال: «فى بعض الأحيان الموقف يزداد سوءا، وفى أحيان أخرى يتحسن.. بعد باريس لم تكن قدمى تتعافى، عانيت من ألم شديد لمدة أسبوعين، لذلك لم أستطع التدريب.. بقيت نحو 20 يوما دون لمس المضرب، وكنت أحاول التعافى». وأضاف نادال، المصنف الثانى فى تورونتو والذى لن يشارك فى الدور الأول، أنه رغم أمله فى تذوق طعم الانتصارات، قبل المشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة، المقررة من 30 أغسطس الحالى حتى 12 سبتمبر المقبل، إلا أن تركيزه ينصب على استعادة الثقة فى قدمه. وقال الحائز على 20 لقبا كبيرا: «أحتاج لاستعادة الشعور الإيجابى تجاه قدمى.. أريد حقا أن أمر بأسبوعين بألم أقل، لاستعادة الثقة فى تحركاتى فى الملعب.. هذا الشىء أتطلع له فى هذه البطولة».