«ريبيرى» و«بواتينج» يتدربان فى «بايرن ميونخ»

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ظهر الثنائى المخضرم، فرانك ريبيرى وجيروم بواتينج، فى مقر تدريبات فريقهما السابق بايرن ميونخ، خلال الساعات الماضية بشكل مفاجئ. وأفادت صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية بأن ريبيرى وبواتينج تدربا بالفعل داخل مرافق النادى البافارى، تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية، هولجر برويش. وبدا ثنائى بايرن السابق فى حالة بدنية ممتازة، حيث ركضا وتدربا بالكرة فوق العشب، استعدادًا للموسم المقبل. وجاء ذلك نظرًا لعدم ارتباطهما حاليًا بأى نادٍ، بعدما رحل ريبيرى عن فيورنتينا الإيطالى، فيما ينتظر بواتينج الانتقال إلى فريق آخر، بعد انتهاء تعاقده مع بطل البوندزليجا. ويستعد بايرن ميونخ لخوض أولى مبارياته فى الموسم الجديد، وذلك ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية للدورى الألمانى. وعلق المدير الرياضى لنادى بايرن ميونخ الألمانى، حسن صالح حميديتش، على احتمال انضمام النجم الأرجنتينى الدولى ليونيل ميسى إلى صفوف النادى البافارى فى الموسم المقبل. ورحل ميسى «34 عاما» عن برشلونة بعد 21 عامًا قضاها هناك، حيث انتهى عقده رسميا فى يونيو الماضى، قبل أن يتعثر النادى الكتالونى فى تجديد عقده. وفى مقابلة مع برنامج «دوبل باس» ضمن شبكة «سبورت 1»، وصف حميديتش احتمال انضمام اللاعب الفائز بجائزة أحسن لاعب فى العالم 6 مرات إلى بايرن ميونخ بأنه «مجرد وهم»، وأردف: «هذا غير ممكن للأسف». وفى نقاش نظرى حول انضمام ميسى الذى ربما يتجاوز راتبه كل حدود الرواتب حتى مع انضمامه فى صفقة انتقال حر، قال حميديتش: «لم نتفاوض بشأنه، هذه مبالغ لا يمكن لنا تصورها فى بايرن ميونخ». وأشارت تقارير عدة فى الساعات القليلة الماضية إلى وجود مفاوضات قوية بين إدارة باريس سان جيرمان وميسى لضم الأخير إلى ملعب حديقة الأمراء. واستبعد رئيس مجلس إدارة نادى بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم، أوليفر كان، انتقال مهاجم الفريق النجم روبرت ليفاندوفسكى إلى نادٍ آخر.

وفى تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، قال الحارس الدولى السابق: «فى حالة روبرت يمكننا على أى حال أن نظل عنيدين». وأضاف «كان»: «بوجه عام سنتصرف على نحو أكثر مرونة فى مسائل الانتقالات مستقبلًا»، مشيرًا إلى أن المهم هو الاستفادة من كل الاحتمالات «والأزمة لم تنته بعد، وهذا الأمر واجب الآن أكثر من أى وقت مضى». ورفض «كان» أن يستبعد بشكل تام انضمام لاعبين جدد لبايرن على المدى القصير، وقال إن «تطوير قائمة الفريق هى عملية مستمرة، ولذلك فإننا نراقب السوق بشكل دائم بطبيعة الحال». ولم يتطرق «كان» فى المقابلة الصحفية إلى الموقف التعاقدى مع اللاعبين الدوليين جوشوا كيميش وليون جروتسكا، وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعبين بصدد تجديد عقديهما مع النادى البافارى. وعن المدير الفنى الجديد لبايرن يوليان ناجلسمان، قال «كان»: «لدينا مدرب يستطيع تطوير الفريق، حيث يمكن للاعبين الفوز بالألقاب فى أجواء جذابة». من ناحية أخرى، دعا «كان» الذى فاز بجائزة أحسن حارس فى العالم 3 مرات إلى وضع حد أقصى للرواتب فى عالم كرة القدم الاحترافية، مشيرًا إلى أنه لاحظ تطلعات لدى اتحاد الأندية الأوروبية «لتطبيق قيود واضحة» وقال إن هناك نماذج مختلفة يجرى مناقشتها فى هذا الصدد.