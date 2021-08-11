نجيب ساويرس يرشح الذهب للاستثمار الآمن ويكشف عن السبب

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قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، إن الذهب استثمار جيد في وقت يشعر فيه العالم بالقلق من التضخم.

وتابع الملياردير المصري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار في حديث خاص لشبكة CNBC الأمريكية «أقول أن تخصيص 20٪ إلى 30٪ شيء أساسي»، وغالبًا ما يتم الترويج للمعدن الثمين على أنه ملاذ امن ضد ارتفاع الأسعار ويجب أن يشكل حوالي 5٪ إلى 10٪ من محفظة المستثمر.لكن رأي ساويرس هو تخصيص المزيد للذهب.

وأنشأ ساويرس صندوقًا لتعدين الذهب بقيمة 1.4 مليار دولار، تم إطلاقه الشهر الماضي. وقال إن هذه الخطوة كانت «ذات دوافع شخصية» لأن جزءًا كبيرًا من صافي ثروته هي من الذهب.

وأشار ساويرس، إلى أن الذهب يمكن أن يكون بمثابة عازل للمخاطر في السوق مفسرا: «لنفترض أن هناك تضخم وأن هناك انهيارًا في سوق الأسهم لسبب أو لآخر، فسوف تكون سعيدًا جدًا لأن لديك مركزًا في الذهب».

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع تراجع سوق الأسهم، قال إن الأسعار كانت مرتفعة «لفترة طويلة جدًا» وستنخفض «حتماً» في مرحلة ما.

وأردف، أريد أن أنام ليلاً غير متأثر بانهيار سوق الأسهم أو جائحة، هناك العديد من أوجه عدم اليقين مثل عدم الاستقرار السياسي، وملحمة وباء كورونا التي لا تنتهي.

ومع ذلك، فإن الذهب ليس بمنأى عن جميع أحداث السوق. فتاريخيا، المعدن الثمين له سجل مختلط في العوائد خلال فترات التضخم، كما عانى من عمليات بيع بنسبة 4٪ بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة الماضي، قبل أن ينطلق «الانهيار السريع» بسبب نقص السيولة هذا الأسبوع.

وأقر ساويرس، بأن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي يمكن أن تأتي مع تعافي الاقتصادات من أزمة جائحة كورونا، وأنها سوف تلتهم مكاسب الذهب. ومع ذلك، قال إنه مستثمر طويل الأجل في المعدن.

من ناحية أخرى قال ساويرس، إن قلقه الأكبر في الشرق الأوسط هو من أفغانستان. حيث سيطرت طالبان على خمس عواصم إقليمية في الدولة التي مزقتها الحرب بينما تواصل الولايات المتحدة سحب قواتها.

وقال إن «الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن الشعب الأفغاني بعد كل هذه السنوات العشرين أو الثلاثين»، مضيفًا أن الجيش الأفغاني أضعف من أن يواجه «قوى الظلام» وأن الجيوش الأجنبية تركته دون خطة.

واختتم قائلا: «في اللحظة التي غادر فيها الأمريكيون، فإن طالبان تغزو المدن، ولن يكون الوضع مستقرًا، ولا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك».