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نادي النصر ينتهي من تشييد حمام سباحة عالمي بالتمويل الذاتي (صور)

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أنهي نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، أعمال إنشاء حمام السباحة الجديد، الذي يعد أحد الوعود الانتخابية التي أوفى بها مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، حيث تم إنشاء حمام السباحة الجديد علي أعلي المواصفات، بالإضافة إلي غرف خلع ملابس خاصة به وتراس أعلي غرف خلع الملابس.

تم فتح حمام السباحة للتجربة تمهيدا لافتتاحه الرسمي لمجلس الإدارة، إضافة إلي سلسلة أعمال التطوير التي شهدها النادي في الآونة الأخيرة بإنشاء صالات للالعاب الخماسي والجمباز والسلاح والساونه والجيم الجديد لخدمة الاعضاء وتطوير الملاعب ومناطق جلوس الأعضاء.

حمام السباحة الجديد تم إنشاؤه لخدمة أعضاء النادي وتوفير فترات سباحة حرة اكبر واستيعاب تدريبات الفرق المختلفة بقطاع السباحة والعاب .

وقال الدكتور عمرو عبد الحق، إن هذا الحمام أخذ جهد كبير حتي تم إنشاؤه موجها الشكر لكل القائمين علي إنجاز هذا العمل الرائع والمشرف.

الجدير بالذكر أن حمام السباحة الجديد تم إنشاؤه بالتمويل الذاتي للنادي، حيث لم يحصل نادي النصر علي أي دعم لانشاؤه مما يعد إنجاز كبير لمجلس الإدارة، الذي نجح في عمل نهضة إنشائية جديدة في النادي خلال السنوات الماضية، وتم إنشاؤه علي مساحة 25 في 20 متر 12 حارة، ويتضمن نظام نظام فلتر (سكيمر وهوريزون ) لإعطاء تنقية علية للمياة طبقا لاعلي المستويات مزود بغلايات لتسخين المياه إضافة إلي غرف خلع الملابس التي تتضمن 17 وحدة خلع ملابس مقسمين للرجال والنساء.

المصرى اليوم

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