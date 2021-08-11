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كشف لغز العثور على جثة امرأة ممزقة بـ16 طعنة في إمبابة: الزوج وراء الجريمة

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كشف لغز العثور على جثة امرأة ممزقة بـ16 طعنة في إمبابة: الزوج وراء الجريمة كشف لغز العثور على جثة امرأة ممزقة بـ16 طعنة في إمبابة: الزوج وراء الجريمة

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أمرت نيابة شمال الجيزة، الأربعاء، بحبس «بائع»، متهم بذبح زوجته وتمزيق جسدها بـ16 طعنة، وإلقاء جثتها داخل منزل مهجور في منطقة إمبابة.
كشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت قرابة نحو شهر، حين أبلغ الأهالي أجهزة الأمن بالعثور على جسد «سيدة» مذبوحة.
وتبينّ من التحقيقات أن الزوج كان يشك في زوجته التي غادرت المنزل بحجة العمل، فاستدرجها إلى المنزل محل الجريمة وقتلها.
وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بالواقعة، ودلت المعاينة على أن الجثة لسيدة في أوائل العشرينات وبها 16 طعنة بمنطقتي الصدر، والبطن.
وقال أحد الأهالي، للنيابة العامة، إنه فتح «جوال» كان ملقي بالمنزل المهجور فعثر على الجثة.
وضبطت أجهزة الأمن المتهم في منطقة المنيب، بعدما لاذا بالفرار.

المصرى اليوم

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