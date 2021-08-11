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أعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية سيرجي درونوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية ستجري تدريبات واسعة النطاق في المنطقة العسكرية الغربية في نهاية الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 450 مقاتلة، ومروحية، وطائرات بدون طيار.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال درونوف: «تم التخطيط لإجراء مناورات في المطارات بالمنطقة العسكرية الغربية في نهاية شهر أغسطس».

وأضاف درونوف: «سيتم خلالها التدريبات إنجاز مهام خاصة بمشاركة جميع أنواع الطيران، وللمرة الأولى ستشارك طائرات بدون طيار بعيدة المدى». وأكد أن أكثر من 450 طائرة مقاتلة ستشارك في المناورات.

وكشف درونوف أن القوات الجوية الروسية ستتلقى في عام 2021، أكثر من 60 وحدة من معدات الطيران الجديدة، وأكثر من 200 طائرة حديثة.