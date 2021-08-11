أخبار عاجلة

رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز -
رئيسة تنزانيا تثير الجدل بعد وصفها لاعبات كرة القدم: «يملكن صدورا مسطحة ولا أمل لهن في الزواج» -
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو) -
بدء الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية في الإسكندرية منتصف سبتمبر المقبل -
عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الفقر بحلول 2030 -
غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية -
بعد توقف دام لعدة سنوات.. محافظ الفيوم يترأس مجالس أمناء «المستشفى العام» -
نائبة تُشيد بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: «رؤية السيسي» -
مدير الديكور والجرافيك بـ«الآثار»: الفن التشكيلى «مظلوم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تجري تدريبات جوية بمشاركة 450 مقاتلة نهاية الشهر الجاري

Print
روسيا تجري تدريبات جوية بمشاركة 450 مقاتلة نهاية الشهر الجاري تجري تدريبات جوية بمشاركة 450 مقاتلة نهاية الشهر الجاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية سيرجي درونوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية ستجري تدريبات واسعة النطاق في المنطقة العسكرية الغربية في نهاية الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 450 مقاتلة، ومروحية، وطائرات بدون طيار.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال درونوف: «تم التخطيط لإجراء مناورات في المطارات بالمنطقة العسكرية الغربية في نهاية شهر أغسطس».

وأضاف درونوف: «سيتم خلالها التدريبات إنجاز مهام خاصة بمشاركة جميع أنواع الطيران، وللمرة الأولى ستشارك طائرات بدون طيار بعيدة المدى». وأكد أن أكثر من 450 طائرة مقاتلة ستشارك في المناورات.

وكشف درونوف أن القوات الجوية الروسية ستتلقى في عام 2021، أكثر من 60 وحدة من معدات الطيران الجديدة، وأكثر من 200 طائرة حديثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم