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كشف ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي. وقال ميسي عبر الموقع الرسمي لسان جيرمان: «أسعى بفارغ الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس».

وأضاف النجم الأرجنتيني: «النادي ورؤيته ينسجمان تماما مع طموحاتي، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين، لدي تصميم على أن أبني إلى جانب اللاعبين والمسؤولين شيئًا رائعًا للنادي وللمشجعين، لا أطيق الانتظار حتى تلمس قدماي ملعب حديقة الأمراء».

وعقب حديث ميسي عن الطموح الذي دفعه للرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، يعد الأسطورة الأرجنتينة يسير خلفا لنجم الأهلي السابق، رمضان صبحي، الذي رحل عن القلعة الحمراء الموسم الماضي، وانتقل لصفوف بيراميدز بدافع تحديث الطموح.

وقال ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي: «سعيد بانضمام ليونيل واختياره سان جيرمان، نحن فخورون بهذه الخطوة، ونرحب به وسط عائلته». وأضاف: «لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة التطور على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، طموحه يتناسب تماما مع تطلعات إدارة النادي». ووقع ميسي على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.