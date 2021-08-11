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بعد إطلاق خط أزيائه الجديد.. ما سر رقم «34» في حياة

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بعد إطلاق خط أزيائه الجديد.. ما سر رقم «34» في حياة عمرو دياب بعد إطلاق خط أزيائه الجديد.. ما سر رقم «34» في حياة

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آثار النجم عدة تساؤلات، من جمهوره ومتابعيه، بعد تكرار رقم «34»، في خط أزيائه الجديد وهو نفس الإسم الذي اطلقه على عطرة الخاص من فترة .

ويرجع السر وراء اختيار الهضبة لرقم «34» والمرسوم خلف عنقه، لتاريخ ميلاد والده ووالدته، اللذان ولدا عام 1934.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه، ففي عام 2013، دون اسم والده «عبدالباسط» ووالدته «رقية» على ذراعه بالتزامن مع إصدار ألبومه الذي حمل اسم «الليلة»، بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.

يذكر أن والد عمرو دياب قد توفي عام 1996، بينما رحلت والدته عام 2012.

المصرى اليوم

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