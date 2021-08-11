«المصرى» يجدد عقد على ماهر خلال ساعات

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توصل مسؤولو المصرى البورسعيدى إلى اتفاق مع على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لتجديد عقده لمدة موسم، وسيتم عقد جلسة مع المدرب خلال ساعات من أجل توقيع العقود والإعلان عن التفاصيل بشكل رسمى. وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد الخولى، نائب رئيس النادى، عقد جلسة مع على ماهر عقب الفوز على المقاولون العرب، واتفق الطرفان على كافة تفاصيل التعاقد، فى انتظار توقيع العقد فى الجلسة مع مجلس الإدارة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. فى سياق متصل، أكد الخولى، فى تصريحات خاصة، أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، أبلغ مسؤولى النادى البورسعيدى برغبته فى البقاء ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وأبدى رغبة فى تجديد عقده.

وأوضح نائب رئيس النادى البورسعيدى أنه ستكون هناك جلسة مع عمر كمال عقب مباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.