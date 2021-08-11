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مسجّل خطر يفقأ عين شاب حاول منعه من التحرش بفتاة في الهرم (تفاصيل)

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مسجّل خطر يفقأ عين شاب حاول منعه من التحرش بفتاة في الهرم (تفاصيل) مسجّل خطر يفقأ عين شاب حاول منعه من التحرش بفتاة في الهرم (تفاصيل)

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أطلق مسجّل خطر الرصاص الخرطوش على شاب منعه من التحرش لفظيًا بفتاة في منطقة الهرم بالجيزة، ما تسبب في فقأ عينه، كما تعدى على شاب آخر ما أدى إلى إصابته.
وأمرت نيابة الهرم، باحتجاز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات أجهزة الأمن، لكشف ملابسات الواقعة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم بفتاة كانت تسير بالشارع، فتصدى له المجني عليه الأول، فنشبت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش تجاه المجني عليه ففقأ عينه، وحين حاول شاب آخر التصدي للمتهم اعتدى عليه بالضرب.
وذكرت التحقيقات أن الأهالي تحفظوا على المتهم وأبلغوا قوات الشرطة التي حضرت على الفور، واقتادت المتهم إلى قسم الهرم وحُرر محضرًا بالواقعة.

المصرى اليوم

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