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رباعي يتعرض لحادث سيارة أثناء العودة من الإسكندرية

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رباعي الزمالك يتعرض لحادث سيارة أثناء العودة من الإسكندرية رباعي يتعرض لحادث سيارة أثناء العودة من الإسكندرية

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تعرض الرباعي محمود حمدي الونش، وإسلام جابر، وأيمن حفني، ومحمد أشرف روقا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لحادث سيارة، خلال عودتهم من الإسكندرية، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري.

وانفجر اطار السيارة، خلال عودة رباعي الزمالك من الإسكندرية، مما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للسيارة، ولم يتعرض أي لاعب للإصابة.

ونشر اسلام جابر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورًا للسيارة عقب الحادث، معلقًا :«الحمدالله».

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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