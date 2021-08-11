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أعلن النجم الكبير عمرو دياب، عن إطلاق خط أزيائه الجديد «34» والذي سيقدم أكثر من 100 منتج يضاهي الأزياء العالمية وموجهة للشباب.

وحرص عدد من نجوم الغناء والموسيقى على تهنئة الهضبة بمناسبة إطلاق خط أزيائه الجديد وكان في مقدمتهم الملحن عزيز الشافعي وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ونشر صورة للهضبة وكتب عليها «34 خط الأزياء الجديد مبروك عمرو دياب».

كذلك الشاعر تامر حسين حرص على تهنئة الهضبة من خلال إعادة نشر مجموعة صور لعمرو دياب مصحوبة بتعليق «خط الأزياء الخاص بي 34 متاح في جميع أنحاء العالم قريبًا، ترقبوا».

وكتب تامر حسين معلقًا «مبروك عمرو دياب العلامة التجارية الجديدة 34».

وهنأ الشاعر خالد تاج الدين الهضبة بمناسبة إطلاق خط أزيائه الجديد، وكتب عبر صفحته على موقع فيس بوك: مبروك البراند الجديد ياهضبة.

وشارك الملحن مدين في تهنئة الهضبة بمناسبة إطلاق خط الأزياء الجديد وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام صورة الهضبة مع تعليق «مبروك عمرو دياب على العلامة التجارية الخاص به 34 قريبًا»

كذلك الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام فيديو مجمع لعدد من صور عمرو دياب وكتب مهنئًا الهضبة على إطلاق خط الأزياء الجديد.

يشار أن خط أزياء عمرو دياب الجديد سيقدم أكثر من 100 منتج تم تصنيعها في مصر بخامات إيطالية عالية الجودة، ويأتي خط الازياء كخطوة تالية بعد أن أطلق النجم الكبير عمرو دياب مطلع هذا العام عطره «34».