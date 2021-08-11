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الروبوت شمس.. أول ممرضة آلية مصرية بتكلفة مليون جنيه من ابتكار جامعة عين شمس.()

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الروبوت شمس.. أول ممرضة آلية مصرية بتكلفة مليون جنيه من ابتكار جامعة عين شمس.(فيديو) الروبوت شمس.. أول ممرضة آلية مصرية بتكلفة مليون جنيه من ابتكار جامعة عين شمس.()

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قال محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن اختراع روبوت «ممرضة آلية» الروبوت شمس في الجامعة، هو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات، موضحًا أن الفكرة عرضت عليه عام 2020 وتحمس لها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفكرة نبعت من الظرف الذي نمر به وهو .

واستطرد أن الروبوت تصبح على المريض، وتطمئن عليه، وتعلم أحواله وتقيس دراجة الحرارة، وإذا كان المريض ما زال يعاني من الألم فإنها تبلغ بالحالة.

وأوضح أن الربوت يقوم بأعمال خفيفة ومتوسطة ومعقدة، ويتحدث اللغة العربية ويمكنه التعرف على وجوه الأطباء والممرضات، وتم إطلاق اسم شمس عليه، ويساعد الجراح في مهمته.

ولفت محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الروبوت شمس بإمكانه إدخال بيانات المريض، ويمكنه التواصل بين الطبيب والمريض.

وواصل حديثه قائلا: أن تكلفة الروبوت شمس لا تتجاوز المليون جنيه، وفريق العمل من مختلف الأعمار منهم حديثي التخرج، والمهمة استغرقت 10 أشهر.

المصرى اليوم

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