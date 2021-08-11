تحذير برلمانى من «مطالع الدائرى» والكيانات الجامعية الوهمية

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تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان، حيث تقدم النائب أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن انتشار عدد من المطالع والمنازل العشوائية على الطريق الدائرى، ما يشكل خطورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عددا من المنازل والمطالع العشوائية المنتشرة على الطريق الدائرى، ومنها، على سبيل المثال، عدد من المدقات الرملية فى المنطقة من محور صفط اللبن وحتى نزلة المريوطية على الجانبين، وأن هذه المدقات الرملية تشكل خطرًا يهدد قائدى السيارات والمواطنين بشكل عام، لأنها تتسبب بشكل مباشر فى انقلاب السيارات، لأن الصعود منها قد يكون خطرًا، حيث لا تنتبه السيارات على الدائرى إلى وجودها، كما أن هناك من يستخدم هذه المنازل أو المطالع بشكل عكسى، ومن ثم تقع الكثير من حوادث التصادم بسببها.

وطالب محسب الهيئة العامة للطرق والكبارى بتقديم حصر شامل بعدد المنازل والمطالع العشوائية على الطريق الدائرى، ومن ثم الوقوف على أسباب إنشائها، تمهيدا لغلقها أو زيادة المطالع والمنازل الشرعية فى حالة احتياج المنطقة لذلك، على أن تكون بحوائط خرسانية مرتفعة للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد أن قطاع الطرق والكبارى والمنظومة بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات، على أن يكون المواطنون أكثر حرصا فى عدم إنشاء منازل ومطالع مخالفة وغير شرعية لأنها فى النهاية تنعكس عليهم بنتائج سلبية.

وحذرت النائبة ميرفت عبدالعظيم من انتشار الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمحافظة الفيوم، والتى تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء التنسيق، مما أثار قلق الكثيرين من أولياء الأمور.

وقالت النائبة إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابى بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

وأكدت أن وزارة التعليم العالى أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع فى دائرة الكيانات الوهمية.

وأضافت أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثمارى البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، ما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصرى، وقالت: «المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية».

وناشدت «عضو مجلس النواب» الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، لعدم التعرض للخداع والنصب.

فى سياق آخر، طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الأجهزة المختصة بالتصدى لظاهرة انتشار الإعلانات عن الدروس الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.