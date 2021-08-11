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تدخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لإنهاء المشادة التي نشبت بين التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني للفريق الأبيض، على هامش لقاء الزمالك والاتحاد السكندري مساء الثلاثاء وانتهى بفوز الأبيض بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.

ونشبت مشادة كلامية بعد سقوط أحد لاعبي الاتحاد السكندري مصابا، لكن الجهاز الفني للزمالك أعطى تعليماته باستمرار اللعب وعدم خروج الكرة، ما استفز إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد وذهب لتوجيه اللوم للجهاز الفني للفريق الأبيض، وتدخل شيكابالا وانهى الموقف سريعا، وعادت الأمور لطبيعتها.