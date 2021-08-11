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مشادة إبراهيم حسن وجهاز .. شاهد شيكابالا يتدخل لإنقاذ الموقف .. ( وصور)

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مشادة إبراهيم حسن وجهاز الزمالك .. شاهد شيكابالا يتدخل لإنقاذ الموقف .. (فيديو وصور) مشادة إبراهيم حسن وجهاز .. شاهد شيكابالا يتدخل لإنقاذ الموقف .. ( وصور)

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تدخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لإنهاء المشادة التي نشبت بين التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني للفريق الأبيض، على هامش لقاء والاتحاد السكندري مساء الثلاثاء وانتهى بفوز الأبيض بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.

ونشبت مشادة كلامية بعد سقوط أحد لاعبي الاتحاد السكندري مصابا، لكن الجهاز الفني للزمالك أعطى تعليماته باستمرار اللعب وعدم خروج الكرة، ما استفز إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد وذهب لتوجيه اللوم للجهاز الفني للفريق الأبيض، وتدخل شيكابالا وانهى الموقف سريعا، وعادت الأمور لطبيعتها.

المصرى اليوم

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