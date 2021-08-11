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ابنة ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «والدتي محطمة»

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استرجعت منة ابنة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، صورة تجمعها بها وبوالدتها ودنيا وإيمي سمير غانم.

وعلقت «منة» على الصورة قائلة: «أنا مازالت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي لقتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبدالعزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها»

واختتمت منة حسين فهمي حديثها «الآن أنا تائهة ومرعوبة».

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز عن دنيانا، يوم السبت بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بفيروس كورونا في 30 إبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ابنة ميرفت أمين

المصرى اليوم

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