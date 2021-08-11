كارتيرون: الأهلي سيخوض مباريات ضعيفة أشبه بالودية

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قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن الأهلي سيواجه أندية غير قوية خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أعقبت فوز الزمالك على الاتحاد:«مباريات الأهلي القادمة أشبها بالوديات فسيلاقي عدة أندية في المراكز الأخيرة بالجدول مثل دجلة والانتاج، وهذا يشعريني بالضيق ويقتل المنافسة تماماً».

كان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 للدوري الممتاز، وتصدر الجدول مؤقتاً لحين إقامة مباراة الأهلي، اليوم، أمام الإسماعيلي.