أخبار عاجلة

رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز -
رئيسة تنزانيا تثير الجدل بعد وصفها لاعبات كرة القدم: «يملكن صدورا مسطحة ولا أمل لهن في الزواج» -
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو) -
بدء الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية في الإسكندرية منتصف سبتمبر المقبل -
عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الفقر بحلول 2030 -
غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية -
بعد توقف دام لعدة سنوات.. محافظ الفيوم يترأس مجالس أمناء «المستشفى العام» -
نائبة تُشيد بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: «رؤية السيسي» -
مدير الديكور والجرافيك بـ«الآثار»: الفن التشكيلى «مظلوم» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون: الأهلي سيخوض مباريات ضعيفة أشبه بالودية

Print
كارتيرون: الأهلي سيخوض مباريات ضعيفة أشبه بالودية كارتيرون: الأهلي سيخوض مباريات ضعيفة أشبه بالودية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ، أن الأهلي سيواجه أندية غير قوية خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أعقبت فوز الزمالك على الاتحاد:«مباريات الأهلي القادمة أشبها بالوديات فسيلاقي عدة أندية في المراكز الأخيرة بالجدول مثل دجلة والانتاج، وهذا يشعريني بالضيق ويقتل المنافسة تماماً».

كان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 للدوري الممتاز، وتصدر الجدول مؤقتاً لحين إقامة مباراة الأهلي، اليوم، أمام الإسماعيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب