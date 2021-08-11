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"هتان باهبري" شبابي لثلاثة مواسم

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ابتداءً من الانتقالات الشتوية القادمة

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح الأربعاء :"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع اللاعب هتان باهبري لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من الفترة الشتوية المقبلة".


وأضافت : "بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".

وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادمًا من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن جناح اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

ولعب باهبري 12 مباراة فقط بألوان الهلال في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال ست مباريات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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