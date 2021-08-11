الأمم المتحدة تدين اختطاف مسؤول حكومي في ليبيا

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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، اختطاف أحد المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس وزميله من قبل مسلحين مجهولين، موضحة أنه إلى الآن لا يزال مصيرهما مجهولا.

ووفق وكالة سبوتنيك، عبرت البعثة في بيان لها عن «قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء رضا فرج الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية»، على يد مسلحين مجهولين في 2 أغسطس، عقب زيارة الفريطيس لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأوضح البيان أنه «ما يزال مصير ومكان وجود الفريطيس وزميله مجهولين وتخشى البعثة على سلامتهم وأمنهم».

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش: «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي»، وأضاف: «يحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف».

وعبرت البعثة في ليبيا عن «مزيد من القلق إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل».

وطالبت البعثة الأممية في ليبيا «السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وشدد البعثة على ضرورة أن تضع على ليبيا حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد«.

وفي 2 أغسطس، اختطف الفريطيس عند خروجه من مقر مجلس رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وفقد الاتصال به. وحسب وسائل إعلام، قال مصدر حكومي إن رئاسة الوزراء في طرابلس تحاول معرفة مكان الفريطيس والمجموعة التي قامت باختطافه ولكن حتى هذه اللحظة لم تتواصل الجهات الأمنية إليه ولم تعثر عليه أو على معرفة هوية خاطفيه.