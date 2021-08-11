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محمد عطية يكشف عن موعد زواجه من ميرنا الهلباوي

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محمد عطية يكشف عن موعد زواجه من ميرنا الهلباوي محمد عطية يكشف عن موعد زواجه من ميرنا الهلباوي

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان محمد عطية، عن أسباب خلافه، مع خطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي، وذلك بعد أيام من عودتهما مرة أخرى .

وقال محمد عطية خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي: «كل حاجة ليها أسباب أنا على قناعة أن أي علاقات في الدنيا بيكون فيها اختلاف وجهات نظر، ومش شرط الطرفين يكونوا متوافقين في كل حاجة، ومفيش حد كامل أنا عندي عيوب وهي عندها عيوب وفي الفترة اللي انفصلنا فيها كنا أصحاب».

وتابع محمد عطية أن انفصاله عن ميرنا الهلباوي كان مزعجا للغاية قائلا: «الانفصال لما حصل الموضوع كان مزعج بسبب السؤال عن السبب وده شيء بالنسبالي كان مزعج لأني حسيت انها حاجة خاصة جدًا كل الناس تواصلت معانا»

وعن موعد زواجهما أكد محمد عطية أنه لا يوجد شيء يعطل هذه الخطوة لكنهما حتى الآن لم يحددا الموعد، موضحا: «غالبا مش هندخل 2022 إلا وأحنا إن شاء الله في بيت واحد».

وكان محمد عطية أعلن عودته لميرنا الهلباوي أول أغسطس الجاري ولم يستمر انفصالهما سوى أقل من شهر.

المصرى اليوم

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