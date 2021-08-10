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مستشار رئيس البرلمان التونسي : لا وساطات دولية بين سعيد والغنوشي

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مستشار رئيس البرلمان التونسي : لا وساطات دولية بين سعيد والغنوشي مستشار رئيس البرلمان التونسي : لا وساطات دولية بين سعيد والغنوشي

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نفى رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وجود وساطات دولية لعقد لقاء بين الغنوشي والرئيس قيس سعيد .

وأكد في المقابل، انفتاح الحركة لأية تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه.

وكان خطاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي تحدث فيه عن قرب حل الأزمة السياسية في تونس، أثار جدلا دفع بعض المراقبين للحديث عن وساطة جزائرية لتجاوز الأزمة القائمة حاليا بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلا أن الشعيبي أكد في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن حركة النهضة لم تتلق اتصالا من أي جهة داخلية أو خارجية للتوسط بشأن عقد لقاء بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.

المصرى اليوم

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