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التنمية المحلية تتابع رفع 63 ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع (صور)

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تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إنه تم رفع أكثر من 63 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف البيان أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاهتمام الكبير بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى لرفع مستوى النظافة واستعادة الشكل الحضاري.

التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع
التنمية المحلية تتابع رفع ٦٣ ألف طن مخلفات وقمامة من الجيزة خلال أسبوع

المصرى اليوم

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