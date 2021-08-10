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محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة يناقشان طرح الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال

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محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة يناقشان طرح الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة يناقشان طرح الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، وبحضور عدد من المستثمرين، لطرح الفرص الاستثمارية بمنطقة شرق بورسعيد. وبحضور الأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستعرض المحافظ مع الحضور مزايا المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتي تقع على مساحة ٦٣كم ٢، حيث تم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية في نظرًا لوجود منطقة لوجستية وميناء، وعدد من المقومات التي تساهم في الترويج للمنطقة اقتصاديا.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، بالإضافة إلى عمل معرض «صنع في بورسعيد»، والذي يساهم في ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

المصرى اليوم

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