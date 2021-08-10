★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في مركز التنمية المحلية، فعاليات الأسبوع الثاني من اختبارات تحديد المستوى لدورات الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2021/2022.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاختبارات تمت على دورات تحليل البيانات spss، ودورات الجرافيك، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة رفع كفاءة العاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم الإدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعدادًا لبدء دورات الخطة التدريبية.

التنمية المحلية تواصل اختبارات مستوى الخطة التدريبية الجديدة للمحليات

التنمية المحلية تواصل اختبارات مستوى الخطة التدريبية الجديدة للمحليات

التنمية المحلية تواصل اختبارات مستوى الخطة التدريبية الجديدة للمحليات

التنمية المحلية تواصل اختبارات مستوى الخطة التدريبية الجديدة للمحليات