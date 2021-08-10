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تونس .. اندلاع أكثر من 150 حريقًا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة

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تونس .. اندلاع أكثر من 150 حريقًا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة تونس .. اندلاع أكثر من 150 حريقًا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة

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قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء الثلاثاء إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقًا.

وأضاف معز تريعة أن من بين تلك الحرائق 12 حريقًا في الغابات.

وأكد الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية عدم تسجيل أي ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو المنقضي.

وأوضح تريعة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.

ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين.

المصرى اليوم

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