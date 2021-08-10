أحمد يونس يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

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أعلن الإعلامي أحمد يونس، إصابته هو واسرته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا جمهوره بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا: «أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا، الحمد لله رضا ‏أرجوكم خلوا بالكم، واضح إنها راجعة للأسف».

وتابع: «إحنا في البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم».

أحمد يونس

وأحمد يونس مقدم برنامج «صباحك ومطرحك»، الذي يذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحًا.