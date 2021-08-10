مباريات محمد صلاح في الدوري الانجليزي الجديد .. تعرف على موعد انطلاق البريميرليج

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«المصري اليوم» ستجيب لك على هذه الأسئلة في هذا التقرير
أجريت الشهر الماضي قرعة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022 والتي أسفرت عن عدد من اللقاءات القوية في الدوري الإنجليزي من الجولة الأولى .
يبدأ الدوري الإنجليزي مبارياته يوم 14 أغسطس المقبل موعده المعتاد مع متابعيه من كافة أنحاء العالم وتستمر المنافسات لمدة 9 شهور وستقام الجولة الأخيرة 22 مايو 2022 .
وتوج مانشستر سيتي باللقب موسم 2020-2021 بعد تفوقه على كافة فرق المسابقة خاصة منافسه الألد مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني في المسابقة .
مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي سيواجه في الموسم الجديد توتنهام هوتسبير، يوم 14 أغسطس كما يلتقي ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مع نورويتش سيتي في تكرار للموسم قبل الماضي والذي شهد تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.
تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا سيواجه كريستال بالاس في ديربي لندنى شهير يوم 14 أغسطس في الدوري الإنجليزي.
أرسنال يلعب مع برينتفورد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 أغسطس في البطولة الإنجليزية .
وفي لقاءات أخرى سيلعب كل من واتفورد وأستون فيلاالذى يلعب له النجم المصري تريزيجيه، وإيفرتون وساوثهامبتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون،بيرنلي وبرايتون، نيوكاسل يونايتد ووست هام، .
برينتفورد- أرسنال
توتنام- مانشستر سيتي
بيرنلي- برايتون
تشيلسي- كريستال بالاس
ليستر سيتي- ولفرهامبتون
واتفورد- أستون فيلا
مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد
نيوكاسل- وست هام
نورويتش سيتي- ليفربول
إيفرتون- ساوثامبتون
القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2021 -2022
Muvi TV 2 Zambia
Hellas Sat 39°E – 10730 H 30000
Idman TV Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
RTS 1 Senegal
Eutelsat 7°E – 11221 H 27500
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
ORTB Benin
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
قنوات الشيرنج
قمر Hotbird 13E
CANAL+ HD
CANAL+SPORTS 1HD
11278V27500
CANAL+SPORTS 2HD
11488H27500
CANAL+SPORTS 3HD
CANAL+SPORTS 4HD
10892 H 27500
قمر Astra 19E
rmc sport 1
11933/V 29700
rmc sport 2
12246/V 29700
rmc sport 3
12401/V 29700
CANAL+ HD France
CANAL+ SPORT HD
12011/V 29700
Sky Sport 1HD Allemagne
Sky Sport 2HD Allemagne
Sky Sport HD Austria
12031/H 27500
11914/H 27500
11992/H 27500
11785/H 27500