مباريات محمد صلاح في الدوري الانجليزي الجديد .. تعرف على موعد انطلاق البريميرليج

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«المصري اليوم» ستجيب لك على هذه الأسئلة في هذا التقرير

أجريت الشهر الماضي قرعة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022 والتي أسفرت عن عدد من اللقاءات القوية في الدوري الإنجليزي من الجولة الأولى .

يبدأ الدوري الإنجليزي مبارياته يوم 14 أغسطس المقبل موعده المعتاد مع متابعيه من كافة أنحاء العالم وتستمر المنافسات لمدة 9 شهور وستقام الجولة الأخيرة 22 مايو 2022 .



وتوج مانشستر سيتي باللقب موسم 2020-2021 بعد تفوقه على كافة فرق المسابقة خاصة منافسه الألد مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني في المسابقة .

مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي سيواجه في الموسم الجديد توتنهام هوتسبير، يوم 14 أغسطس كما يلتقي ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مع نورويتش سيتي في تكرار للموسم قبل الماضي والذي شهد تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا سيواجه كريستال بالاس في ديربي لندنى شهير يوم 14 أغسطس في الدوري الإنجليزي.

أرسنال يلعب مع برينتفورد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 أغسطس في البطولة الإنجليزية .

وفي لقاءات أخرى سيلعب كل من واتفورد وأستون فيلاالذى يلعب له النجم المصري تريزيجيه، وإيفرتون وساوثهامبتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون،بيرنلي وبرايتون، نيوكاسل يونايتد ووست هام، .

برينتفورد- أرسنال

توتنام- مانشستر سيتي

بيرنلي- برايتون

تشيلسي- كريستال بالاس

ليستر سيتي- ولفرهامبتون

واتفورد- أستون فيلا

مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد

نيوكاسل- وست هام

نورويتش سيتي- ليفربول



إيفرتون- ساوثامبتون

القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2021 -2022

Muvi TV 2 Zambia

Hellas Sat 39°E – 10730 H 30000



Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

RTS 1 Senegal

Eutelsat 7°E – 11221 H 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

ORTB Benin

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500



قنوات الشيرنج

قمر Hotbird 13E

CANAL+ HD

CANAL+SPORTS 1HD

11278V27500

CANAL+SPORTS 2HD

11488H27500

CANAL+SPORTS 3HD

CANAL+SPORTS 4HD

10892 H 27500

قمر Astra 19E

rmc sport 1

11933/V 29700

rmc sport 2

12246/V 29700

rmc sport 3

12401/V 29700

CANAL+ HD France

CANAL+ SPORT HD

12011/V 29700

Sky Sport 1HD Allemagne

Sky Sport 2HD Allemagne

Sky Sport HD Austria

12031/H 27500

11914/H 27500

11992/H 27500

11785/H 27500