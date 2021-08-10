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يهزم الاتحاد في مباراة مثيرة .. و يتصدر الدوري العام مؤقتاً

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الزمالك يهزم الاتحاد في مباراة مثيرة .. و يتصدر الدوري العام مؤقتاً يهزم الاتحاد في مباراة مثيرة .. و يتصدر الدوري العام مؤقتاً

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تغلب نادي على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء فى بطولة الدوري العام المصري

وسجل البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد فى الدقيقة 61 من رأسية رائعة فى شباك الاتحاد فى اللقاء الذي يجمع بينهما الآن فى الدوري المصري .

وجاء الرد من جانب خالد قمر الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم أمام الزمالك وهدف التعادل للاتحاد قبل أن يسجل محمد عبد الشافي هدف الفوز لنادي الزمالك .

وتصدر نادي الزمالك الدوري العام مؤقتاً .برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي .

تنقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

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