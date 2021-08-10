الخليفي: يسعدني اختيار ميسي الانضمام لباريس سان جيرمان

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علّق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على التعاقد مع ليونيل ميسي بعقد حتى عام 2023 مع خيار التمديد حتى 2024.

وقال الخليفي عبر موقع النادي الرسمي:«يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته».

وأضاف:«لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة اللعب على أعلى مستوى والفوز بالألقاب، وطموح النادي هو نفسه بالطبع».

وأتم:«تؤكد إضافة ليو إلى فريقنا ذي المستوى العالمي أهمية ونجاح سوق انتقالاتنا، جنبًا إلى جنب مع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لجميع مشجعينا في جميع أنحاء العالم».