محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي بمحطة الكرور بتكلفة 25 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة حيث رافقه خلالها نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية المختلفة .

ووجه المحافظ بسرعة إعداد الدراسات العلمية من خلال الإستشاري الهندسي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمتعلقة بمشروع إحلال وتجديد خط الطرد والذي تصل تكلفته التقديرية لـ 25 مليون جنيه وبطول 3700 متر للبدء الفوري في أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في إنهاء معاناة المواطنين والقضاء بشكل جذري على الكسورات المتكررة، بالإضافة إلى تداعياته من قطع مياه الشرب لساعات طويلة بالأحياء والمناطق السكنية الواقعة على طريق السادات، موجهاً إلى الإسراع في تسليم محطة رفع الصرف الصحي المخصصة لعمارات حي اللوتس بطاقة 6 الآف م3/يومياً، وخاصة بعد إنتهاء تنفيذ شبكات الإنحدار للقضاء نهائياً على ظاهرة الطفح بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حي العقاد .

كما أعطي أشرف عطية توجيهاته بمراجعة موقف تخصيص قطعة أرض بمنزل طريق الشلال واقعة على مساحة 6 ألاف م3 لإحدي شركات المقاولات العامة لتحقيق الإستفادة المثلي منها للصالح العام، بجانب تشكيل لجنة لحصر وجرد جميع المعدات والسيارات الخردة التي تم تكهينها والموجودة بمنطقة مصنع الدواجن القديم وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجراءات طرحها في المزادات العلنية.