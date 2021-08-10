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أول تعليق من ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد

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أول تعليق من ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد أول تعليق من ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد

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وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان. سربت العديد من وسائل الإعلام صورا لميسي داخل ملعب حديقة الأمراء، وهو يرتدي قميص بي إس جي، الذي يحمل الرقم 30. وحضر «ليو» إلى العاصمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء.

ومن المنتظر أن يوقع ميسي على تعاقد يمتد موسمين حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. ورحل النجم الأرجنتيني عن برشلونة بعد فشل محاولات تجديد عقده لمشاكل مالية وإدارية.

المصرى اليوم

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