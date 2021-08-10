موعد في الصباح «قصة قصيرة» لــ بهاء الدين حسن

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على الرغم من أنها حاولت أن تثنيه وترد طلبه، إلا أنه تمادى في إلحاحـه وإصراره على أن يرجع بها إلى ماض أسقطتـه من حياتها، لتعيش حياة جديدة خالية من التلوث!!.

لم يشفع لهـا عنـده أنها أصبحت تصلى وتصـوم وتقـرأ القـرآن، فما كان منها إلا أن رضخت!!.

لم يكـن رضوخهـا لعـدولهـا عن الاستقامة والعيش في الحــلال، كـان رضوخها رضوخ الخائف من أن يعقره كلب يقبع أمام منزله، فاضطر أن يطعمه حتى يستطيع أن يمر بسلام!!.

أعطته موعدا في الصبـاح، بعد أن يكون زوجها قد خرج للعمل، والأولاد قد ذهبوا إلى مدارسهم!!.

توجه في الصباح إلى منزلها نافخا صدره، وهو يشعر بالزهو والانتصار عليها، يمنى نفسه بلقاء ممتع يعيد فيه ذكريات زمن مضى، عندما كانت تستقبله بحفــاوة لم تكن تستقبـل غيره بهـا، وتستعد لـه بالطيب والمسك والروائح وأنغام الموسيقى!!.

عندمـا اقترب من المنزل شعـر بقلق، كانت هناك حركـة غير عادية تدور في محيط المنزل لرجال يلتفون وهم يضربون كفا بكف!!.

تذكر عندما كان البوليس يهاجم منزلها، ويخرجها ملفوفة بالملاءة، ويزج بها داخل البوكس هي ومن يتم القبض عليه متلبسا بصحبتها!!.

راح يتفحص الوجــوه، اقترب أكثر بأكياس الفاكهـة التي كان يحملها في يـده، وزجاجـة بيرة يخبئها داخل سترته، وهو يحدث نفسه «ترى من سبقنى إلى منزلها، وما حكاية أنها أصبحت تصلى وتصوم وتقرأ القرآن ومن الذي أبلغ عنها البوليس، وجيرانها قد نسوا ماضيها»؟!.

اقتـرب أكثـر وهــو يبحث عن عربــة البوليس فلم يجدهـــا، فقـال لنفسـه «ربمـا تقف بعيـدا، مراعـاة لشعـور الجيـران الذين ضجـوا من أفعـالهــا وهجــر معظمهم المنطقة من كثـرة الفضـائح، بعد أن أصبـح لديهم أبنـاء وبنات في سن الإدراك»!!.

اقترب أكثر حتى وجـد نفسه أمـام منزلها يقف في مواجهة الباب مع جمع من الجيـران ينتظـرون خروجهـا، وأصــوات الأبنــاء تصك أذنيـــه وهــم يصرخون «ماما ماما ماما»، وزوجها يصرخ «يا خراب بيتى»، حتى وجدهــا تخرج أمامــه، جحظت عينــاه وتسمـر في مكانـه، سقط من يده كيس الفاكهة ولوثت سترتـه فقاعات زجاجة البيرة التي ضغط عليها بيده دون أن يــدرى فانكسرت من هـــول الموقف، وهـــو يشـاهـدهـا ملفوفـة بالملاءة تخرج مسجـاة على النعش، محمــولــة على أربعــة أكتـــاف إلى مأواها الأخير.