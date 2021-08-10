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«الإحصاء»: حالة طلاق كل دقيقتين في .. وحالتا زواج كل دقيقة

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«الإحصاء»: حالة طلاق كل دقيقتين في مصر.. وحالتا زواج كل دقيقة «الإحصاء»: حالة طلاق كل دقيقتين في .. وحالتا زواج كل دقيقة

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كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه لدينا حالة طلاق كل دقيقتين وحالتان زواج كل دقيقة.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد على: «الزواج في أضعاف الطلاق، وعقود الزواج في عام 2020 وصلت إلى 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق».

وتابع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «حالات الخلع كانت 10 آلاف في 2019، ونقصت في 2020 بنحو3600 حالة».

المصرى اليوم

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