أخبار عاجلة

المحروقات الإيرانية إلى لبنان: نهاية الأزمة أم تصعيد لها؟ -
بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة -
ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين -
من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص -
وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته -
20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل -
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر -
افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور) -
إدارة كورنيش النيل بالمنيا تتمكن من تسليم 4 أطفال تائهين لأسرهم -
السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خُذِ الغَيْمَ واركض! «شعر» لــ جمال الدين عبد العظيم

Print
خُذِ الغَيْمَ واركض! «شعر» لــ جمال الدين عبد العظيم خُذِ الغَيْمَ واركض! «شعر» لــ جمال الدين عبد العظيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

(1)

تُغَرِّدُ عُشْبَةُ قَلْبِكَ لِلْغَيْمِ..

لَاْ يَسْمَعُ الْغَيْمُ إِلّاْ أَنِيْنَ الْبِحَارْ..

وَمِنْ كُلِّ صَوْبٍ يُبُاْغِتُكَ الْخَاْئِنُوْنَ..

حُفَاْةً..عُرَاْةً..

فَتَخْرُجُ مِنْ دَاْرَةِ الْحُلْمِ...

أَحْجِيَةٌ مِنْ حُرُوْفْ.

وَيَمْرُقُ وَجْهُ الْأَحِبَّةِ..

مِنْ بَاْحَةِ الْعُمْرِ دُوْنَ وَدَاْعٍ..

كَمَاْ يَخْدَعُ الْمَاْءُ بَيْنَ الْيَدَينْ!.

(2)

تَكَاْدُ وُرَيْقَةُ زَهْرِكَ..

تَدْنُوْ بِأَيّاْمِهَاْ مِنْ بِلَاْدِ الْخَرِيفْ..

وَمَاْ عُدْتَ تَمْلِكُ حِكْمَةَ هَذَا الطَّرِيقْ

فَلَاْ نَغِلٌ صَاْمَ عَنْ سَبِّ آبَاْئِهِ

وَلَاْ بَطَلٌ هَاْمَ فِى غَسَقٍ لِلسُّيُوفْ.

(3)

أَمَاْ قَدْ عَلِمْتَ أَوَاْنَ الرَّحِيلْ؟

وَجَهَّزْتَ صُحْبَةَ هَمِّ الطَّرِيقْ؟

أفتَّشْتَ أَفْئِدَةَ الصَّحْبِ..

عَنْ مَاْسَةٍ مَسْتَحِيْلَة؟

حَذَاْرِ!

فَبَعْضُ الْجِيَاْدِ تَخُوْنُ..

كَمَاْ يَخْدَعُ الْمَاْءُ بَيْنَ الْيَدَينْ.

(4)

خُذِ الغَيْمَ وَارْكُضْ...

ترَ الْكَوْنَ أَفْئِدَةً مِنْ قُرْنْفُلْ.

وَكُلَّ الْمَدَاْئِنَ آَبَاْرَ فُلّ

خُذِ الْغَيْمَ وَارْكُضْ..

إِلَى أيِّ أَرْضٍ..

فَتَنْسَى غُيُوْمُكَ أَوْجَاْعَهَا

تُسَبِّحُ سُنْبُلَةٌ لِلصَّبَاْيَا

تَبُوْحُ الْبِحَاْرُ بِسِرِّكَ بَعْدَ الرَّحِيلْ

خُذِ الْغَيْمَ وَارْكُضْ!

إِلَى حَيْثُ تَبْرُدُ حُمَّى دِمَاْئِكَ..

لَاْ تَرْجُ سَوْسَنَةً..

زَاْدُهَاْ أَنْ تَخُونَ..

كَمَاْ يَخْدَعُ الْمَاْءُ بَيْنَ الْيَدَينْ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين

ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين

من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص

من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص

وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته

وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته