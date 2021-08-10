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بعد تخفيض مخزون المياه.. "البيئة" تغلق بوابات سد وادي جازان

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بعد تخفيض مخزون المياه.. "البيئة" تغلق بوابات سد وادي جازان بعد تخفيض مخزون المياه.. "البيئة" تغلق بوابات سد وادي جازان
"عطيف": الاستفادة من المياه المنصرفة لري الأراضي الزراعية

بعد تخفيض مخزون المياه..

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، بوابات سد وادي جازان، بعد أن جرى تخفيض مخزون المياه بالسد نتيجة الحالة المطرية (تروية)، والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السد قدرت بـ(15.076.500م3).

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، أنه جرى الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة (9,101,300 متر مكعب) لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى عبر قنوات الري "خريم، والجارة" بمساحة تقدر بـ(634 هكتارًا)، وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي.

ولفت المهندس محمد آل عطيف في هذا الصدد إلى أن تدفّق المياه من بوابات السد استمر (421.5 ساعة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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