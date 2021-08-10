أخبار عاجلة

المحروقات الإيرانية إلى لبنان: نهاية الأزمة أم تصعيد لها؟ -
بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة -
ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين -
من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص -
وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته -
20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل -
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر -
افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور) -
إدارة كورنيش النيل بالمنيا تتمكن من تسليم 4 أطفال تائهين لأسرهم -
السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هشام حطب الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020

Print
هشام حطب الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020 هشام حطب الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020، مضيفًا أن نتيجة في الأولمبياد كانت مُرضية.

وتابع هشام حطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرق المصرية بحاجة إلى تكثيف التدريب النفسي للاعبين، مشيرًا إلى أن الرئيس يبدي اهتمامًا كبيرًا بتشجييع لاعبي مصر المتميزين.

وعن أزمة الصحفى بليغ أبو عايد، قال هشام حطب: إن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها علاقة رسمية بطرد الصحفي، موضحًا أن مسؤول الإعلام في اللجنة كان قد أنشأ مجموعة للنقاش بين الصحفيين، وحينما اختلفوا حذف الزميل الصحفي.

وأضاف هشام حطب إن آلية التعامل مع الإعلام ليست من اختصاص رئيس اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن المدير التنفيذي للجنة أصدر بيانًا نفي فيه صلة اللجنة بالجروب الذي يتواصل فيه مسؤول الإعلام مع زملائه الصحفيين، كما أن اللجنة الأولمبية لا تضع قيودًا على عمل الصحفيين وتتيح جميع المعلومات أولا بأول .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سلالة دلتا الرعب الجديد يظهر فى مصر.. مالاتعرفه عن الفيروس الجديد !!

سلالة دلتا الرعب الجديد يظهر فى مصر.. مالاتعرفه عن الفيروس الجديد !!

المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI»

المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI»

جهود مصر في مواجهة الزيادة السكانية.. ندوة ضمن مبادرة «أنتِ.. الأساس» بجامعة المنيا

جهود مصر في مواجهة الزيادة السكانية.. ندوة ضمن مبادرة «أنتِ.. الأساس» بجامعة المنيا

بعد الإعلان رسميًا عن وصوله مصر.. ماذا تعرف عن متحور «دلتا بلس» وخطورته ؟

بعد الإعلان رسميًا عن وصوله مصر.. ماذا تعرف عن متحور «دلتا بلس» وخطورته ؟