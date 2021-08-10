هشام حطب الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020

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قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الدولة لم تقصر في دعم المنتخبات في أولمبياد طوكيو 2020، مضيفًا أن نتيجة مصر في الأولمبياد كانت مُرضية.

وتابع هشام حطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرق المصرية بحاجة إلى تكثيف التدريب النفسي للاعبين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبدي اهتمامًا كبيرًا بتشجييع لاعبي مصر المتميزين.

وعن أزمة الصحفى بليغ أبو عايد، قال هشام حطب: إن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها علاقة رسمية بطرد الصحفي، موضحًا أن مسؤول الإعلام في اللجنة كان قد أنشأ مجموعة للنقاش بين الصحفيين، وحينما اختلفوا حذف الزميل الصحفي.

وأضاف هشام حطب إن آلية التعامل مع الإعلام ليست من اختصاص رئيس اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن المدير التنفيذي للجنة أصدر بيانًا نفي فيه صلة اللجنة بالجروب الذي يتواصل فيه مسؤول الإعلام مع زملائه الصحفيين، كما أن اللجنة الأولمبية لا تضع قيودًا على عمل الصحفيين وتتيح جميع المعلومات أولا بأول .