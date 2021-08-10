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سجل خالد قمر هدفه الرابع هذا الموسم أمام الزمالك وهدف التعادل للاتحاد فى اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في الدوري المصري

وسجل البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد فى الدقيقة 61 من رأسية رائعة فى شباك الاتحاد فى اللقاء الذي يجمع بينهما الآن فى الدوري المصري .

تنقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.