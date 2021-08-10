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والاتحاد مباشر .. خالد قمر يسجل هدف التعادل في مرمى جنش الذي يكتفي بالفرجة

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سجل خالد قمر هدفه الرابع هذا الموسم أمام وهدف التعادل للاتحاد فى اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في الدوري المصري

وسجل البديل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد فى الدقيقة 61 من رأسية رائعة فى شباك الاتحاد فى اللقاء الذي يجمع بينهما الآن فى الدوري المصري .

تنقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

المصرى اليوم

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