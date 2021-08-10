أخبار عاجلة

المحروقات الإيرانية إلى لبنان: نهاية الأزمة أم تصعيد لها؟ -
بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة -
ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين -
من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص -
وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته -
20 ألف جنيه مكافأة.. نقيب المحامين يهنئ الأولى على الثانوية العامة: أشعر بسعادة بابنة الزميل الراحل -
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي وتبطين الترع شمال الأقصر -
افتتاح الدورة الثانية لـ«القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها (صور) -
إدارة كورنيش النيل بالمنيا تتمكن من تسليم 4 أطفال تائهين لأسرهم -
السبت المقبل.. بدء الموسم الثاني من «زي القمر» على cbc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رامي رضوان يكشف سبب إلقائه هاتف أحد المعزين خلال جنازة دلال عبدالعزيز

Print
رامي رضوان يكشف سبب إلقائه هاتف أحد المعزين خلال جنازة دلال عبدالعزيز رامي رضوان يكشف سبب إلقائه هاتف أحد المعزين خلال جنازة دلال عبدالعزيز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الإعلامي رامي رضوان، ما تردد على أحد المواقع العربية بشأن تدهور حالة الفنانة عبدالعزيز بعد علمها بنبأ وفاة الفنان سمير غانم، معلقا: «هذا الكلام عار عن الصحة».

وأشار «رضوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء » المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يلوم الصحفيين الذين يغطون جنازات المشاهير، ولكن هناك اعتبارات يجب مراعاتها، منوها بأنهم كانوا سيتعرضون لأكثر من حادثة خلال نقل الجثمان من المستشفى للمسجد بسبب سعي بعض الصحفيين لالتقاط صورة من داخل سيارة نقل الجثمان، معلقا: «واضح أن العربيات كانت لصحفيين... احترموا اللحظة».

ونفى ما تردد بأنه ألقى هاتف صحفية خلال العزاء، قائلا: «دي مش صحفية.. هدفها أنها تدخل جوة عشان تصور أي لقطة وغصب عني انفعلت ورميت التليفون، وبعد شوية لقيتها عدت أمامي وروحت قولتلها حضرتك لقيتي التليفون قالت لي أه وما حصلش فيه حاجة، وقولت لها اعذريني».

وأضاف «رضوان»: «تخيلوا أن في لحظة نقل الفنان سمير غانم لمثواه الأخير لقينا حد طالع فوق المقبرة عشان يصور ولما أخدنا الكاميرا كان رايح يجيب شومة»، مناشدا الهيئة العامة للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة باتخاذ اجراءات لضبط تصوير الجنازات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس