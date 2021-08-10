رامي رضوان يكشف سبب إلقائه هاتف أحد المعزين خلال جنازة دلال عبدالعزيز

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نفى الإعلامي رامي رضوان، ما تردد على أحد المواقع العربية بشأن تدهور حالة الفنانة عبدالعزيز بعد علمها بنبأ وفاة الفنان سمير غانم، معلقا: «هذا الكلام عار عن الصحة».

وأشار «رضوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يلوم الصحفيين الذين يغطون جنازات المشاهير، ولكن هناك اعتبارات يجب مراعاتها، منوها بأنهم كانوا سيتعرضون لأكثر من حادثة خلال نقل الجثمان من المستشفى للمسجد بسبب سعي بعض الصحفيين لالتقاط صورة من داخل سيارة نقل الجثمان، معلقا: «واضح أن العربيات كانت لصحفيين... احترموا اللحظة».

ونفى ما تردد بأنه ألقى هاتف صحفية خلال العزاء، قائلا: «دي مش صحفية.. هدفها أنها تدخل جوة عشان تصور أي لقطة وغصب عني انفعلت ورميت التليفون، وبعد شوية لقيتها عدت أمامي وروحت قولتلها حضرتك لقيتي التليفون قالت لي أه وما حصلش فيه حاجة، وقولت لها اعذريني».

وأضاف «رضوان»: «تخيلوا أن في لحظة نقل الفنان سمير غانم لمثواه الأخير لقينا حد طالع فوق المقبرة عشان يصور ولما أخدنا الكاميرا كان رايح يجيب شومة»، مناشدا الهيئة العامة للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة باتخاذ اجراءات لضبط تصوير الجنازات.