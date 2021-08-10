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هشام حطب يكذب فارس حسونة: لم يلعب أو يضطهد في اتحاد رفع الأثقال

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هشام حطب يكذب فارس حسونة: لم يلعب أو يضطهد في اتحاد رفع الأثقال هشام حطب يكذب فارس حسونة: لم يلعب أو يضطهد في اتحاد رفع الأثقال

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قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن اللاعب «القطري- المصري» فارس حسونة لم يلعب في ولم يضطهد في اتحاد رفع الأثقال كما يقول.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، صحة ما يزعمه والد فارس حسونة بشأن وجود مجاملات في اتحاد رفع الأثقال.

وأوضح أن المجاملات يتم السماع عنها في كل البطولات، ومن الوارد أن يكون هناك خطأ آدمي، مؤكدًا أنه لن يتم التستر على وجود فساد أو مجاملات في اختيار اللاعبين المشاركين في طوكيو 2020.

ولفت هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن هشام حطب لم يكن موجودًا في اللجنة الأولمبية وقت مغادرة فارس حسونة ووالده لمصر.

واختتم هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أي إجراءات غير سليمة في انتخابات الاتحادات سيتم الطعن عليها من قبل المرشحين.

المصرى اليوم

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