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يحيى زكي: تنفيذ منطقة صناعة روسية لأول مرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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يحيى زكي: تنفيذ منطقة صناعة روسية لأول مرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي: تنفيذ منطقة صناعة روسية لأول مرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الصناعية الروسية ليس موضوع جديد ولكنه موجود منذ فترة، حيث أن هناك اتفاقية موقعة بين الحكومتين المصرية والروسية بغرض إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية.

وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "Ten" اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الصناعية الروسية من المناطق الكثيرة التي نجحت بشكل كبير في ، موضحًا أنها أول تجربة يتم عمل فيها منطقة صناعية خارج روسيا في المطلق وستكون لأول مرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتابع، أن إجراء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أخذ وقتًا في الإعداد والتحضير، وكان هناك بعض التعديلات التي كانت تستوجب عملها على الاتفاقية الإطارية ثم تحويل الاتفاقية لعقد تشغيلي لكي يتم التنفيذ على أرض الواقع بشكل محدد.
وأردف، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن العام الماضي شهد مناقشات كثيرة في هذا الصدد كما أنه كان هناك تواصل بين الجهات المختلفة في الجانب المصري والجانب الروسي، وانتهت المباحثات إلى لقاء عقد في موسكو في أخر شهر يونيو، وتم إعداد ما يمكن أن يطلق عليه تعديلات على الاتفاقية الاساسية، لإنهاء العقد التشغيلي.

وأكد، أن أهم النقاط التي تم إجراء تعديلات عليها هو وضع برنامج زمني لتحقيق وتنفيذ المنطقة الاقتصادية.

المصرى اليوم

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