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بسبب ماس كهربائي.. حريق في شقة بالعبور

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بسبب ماس كهربائي.. حريق في شقة بالعبور بسبب ماس كهربائي.. حريق في شقة بالعبور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحي الثاني دائرة قسم شرطة العبور، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحي الثاني دائرة القسم.

وتم الدفع بـ 3 سيارت إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية ملك "م د "29 سنة، طبيب.

وأتت النيران على بعض محتويات الشقة بالصالة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بجهاز التليفزيون.

المصرى اليوم

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