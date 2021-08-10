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قال الإعلامي أحمد موسى إن الحرائق تضرب أوروبا وعددًا كبيرًا من دول العالم، مشيرًا إلى أن الجرائر وتركيا واليونان تشهد انتشارًا كبيرًا للحرائق بشكل مخيف.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الولايات الجزائرية تعاني من اشتعال كثيف للحرائق، مشيرًا إلى أن «الرئيس الجزائري تحدث عن وفاة 25 شخصا من قوات الجيش أثناء عمليات إنقاذ أكثر من 100 مواطن».

وأشار موسى إلى أن «وزارة الدفاع الجزائرية تحدثت عن وفاة 18 شخصا من قوات الجيش، خلال عمليات الإنقاذ».

وتابع موسى: «الجزائر تفتح تحقيقات للوقوف على أسباب اشتعال 50 حريقا في نفس التوقيت، ووزير الداخلية الجزائري يقول إن الحرائق كانت بفعل فاعل».

وأردف موسى بأن المواطنين في الجزائر تركوا بيوتهم هربا من النيران التي تلتهم منازلهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري يحاول التغلب على هذه الكارثة ومواجهتها بجميع أجهزة الدولة.

واستطرد موسى أن «تركيا أيضا تواجه حرائق كبرى أسفرت عن 35 مليار دولار خسائر مبدئية على مدى 10 أيام»، مشيرًا إلى أن «المعارضة تشن حملة موسعة على الرئيس التركي لفشل الحكومة في إخماد النيران منذ بدايتها».

ولفت موسى إلى أن «اليونان لا تستطيع إخماد الحرائق أولا بأول، وهناك خسائر كبرى نتيجة هذه الحرائق المستمرة منذ أسبوع»، موضحا أن «بعض المناطق وضعت مراكب في الجزر، استعدادا لنقل السياح من أماكن الحرائق».

وأردف موسى أن «هناك تحركات في روسيا لإخماد الحرائق المشتعلة»، مشيرًا إلى أن «التغير المناخي يؤثر على مختلف دول العالم».