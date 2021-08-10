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باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بأسلوب جديد ()

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باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بأسلوب جديد (فيديو) باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بأسلوب جديد ()

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، بطريقة مشوقة واستثنائية عن تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق بطريقة جديدة.

ولم ينتظر باريس سان جيرمان نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا انضمام جوهرة جديدة إلى «حديقة الأمراء» بنشره عبر حسابه في «تويتر» مقطع قصير، يظهر فيه وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية الست التي فاز بها ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني، إضافة إلى لقطة عابرة لميسي بقميص منتخب بلاده دون إظهار وجهه، كما ظهر كأس من مشروب «المتة» الذي يشتهر النجم الأرجنتيني بشربه وخلفه برج إيفل الشهير في باريس بحسب موقع اليوم .

ووصل ميسي إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، تمهيدا لانضمامه إلى فريق العاصمة الفرنسية .

سان جيرمان يعلن عن صفقة ميسي بطريقة استثنائية (فيديو)

المصرى اليوم

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