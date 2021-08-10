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أحمد موسى: فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح خلال أولمبياد باريس 2024

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أحمد موسى: فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح خلال أولمبياد باريس 2024 أحمد موسى: فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح خلال أولمبياد باريس 2024

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرنسا تستهدف جذب 100 مليون سائح خلال الأولمبياد التي ستستضيفها على أراضيها في 2024، مشيرًا إلى أن مقبلة على تحدٍ كبير وتستطيع حصد الميداليات في مختلف الألعاب .

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن فرنسا تعمل على التجهيزات النهائية لاحتضان أولمبياد باريس، وإعداد الملاعب وإنشاء الفنادق، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية بحاجة إلى تكثيف العمل من الآن استعدادا للأولمبياد.

وتابع أحمد موسي أن «الأولمبياد أصبحت لها شعبية وهناك جمهور كبير يتابعها، تستحق بذل المجهود لتحقيق التطلعات وحصاد الجوائز والميداليات التي تتطلع لها مصر في أولمبياد باريس».

المصرى اليوم

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