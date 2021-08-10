الرئيس الإيراني : نمو بغداد من ازدهار طهران

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن طهران تعتبر ازدهار بغداد من ازدهار بلاده، جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الذي سلمه دعوة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لحضور «مؤتمر دول الجوار العراقي»؛ واصفا هذا القرار من جانب الحكومة العراقية بأنه «خطوة مباركة».

وكان الرئيس الإيراني المنتخب قد أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي في حضور عدد من ممثلي الدول.

وأضاف رئيسي، الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة قضاياها وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين.