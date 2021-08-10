رامي رضوان: «قضينا 5 شهور في معاناة كبيرة.. وربنا ما بيعملش حاجة وحشة»

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قال الإعلامي رامي رضوان، إن أسرته مرت بظروف صعبة، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc» عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء: «مش عارف هقول إيه ولأول مرة أكون مش مرتب كلامي».

وأوضح رضوان: ««مشاعر الحزن اللي كانت مكبوتة منذ وفاة الفنان سمير غانم طلعت بعد وفاة حماتي دلال عبدالعزيز.. قضينا 5 شهور في معاناة كبيرة، وكانت فترة بلا حياة».

وأضاف: «بذلنا كل ما في وسعنا عشان نحاول نكون على الطريق الصح، وكان أملنا كبير أن الفنانة دلال عبدالعزيز تمر من الوعكة الصحية، ولكنه قدر ومكتوب»، مؤكدا أن ما يرتبه الله –سبحانه وتعالى- أفضل، منوها بأن إصابة الفنانة دلال كانت صعبة جدا وشديدة.

وتابع: «راضون بقضاء الله ونحمده عليه، وبالتأكيد هناك حكمة.. ربنا مش بيعمل حاجة وحشة»، موجها التحية لكل من قدم صدقة جارية لهم، منوها بأن الرؤية التي نشرت على صفحته بشأن الفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم كانت لإحدى متابعيه وليست له.